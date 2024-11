Raggiunti dal provvedimento di fermo di indiziato di delitto elementi di vertice del clan De Stefano ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa e varie estorsioni

E' in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione della Polizia di Stato per l'esecuzione di 5 fermi di indiziato di delitto disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria nei confronti di elementi di vertice e affiliati di rilievo della potente cosca De Stefano di Reggio Calabria, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa e varie estorsioni. L'indagine condotta dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria ha svelato i poliedrici interessi economici e le modalità di infiltrazione nel lucroso settore imprenditoriale dello smaltimento dei rifiuti da parte del clan De Stefano egemone nella città di Reggio Calabria.

Trash è il nome che gli investigatori della Polizia di Stato avrebbero dato all'operazione. I soggetti fermati su ordine della Dda di Reggio Calabria sono accusati di aver fatto parte nell'ambito della cosca egomone nella città, di un'articolazione finalizzata a garantire il sostanziale controllo della società a capitale misto Fata Morgana S.p.a. che gestiva la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché di alcune società a capitale privato operanti nell'indotto, ed in particolare nella fabbricazione e manutenzione dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti, imponendo il pagamento di ingenti somme di denaro a titolo di estorsione, la scelta di fornitori compiacenti e l'assunzione di personale gradito.

Tra i fermati di questa notte nell’operazione della Polizia di Stato c’è Orazio De Stefano, elemento di primo piano dell’omonima cosca di Archi di Reggio Calabria. L’uomo è stato latitante per sedici anni e venne catturato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria nel 2004. Oggi è ritenuto il vertice della linea gerarchica, interna alla cosca De Stefano, a cui era stata delegata l’infiltrazione del settore della raccolta dei rifiuti e la stipula di patti spartitori con altre cosche della ‘ndrangheta coinvolte nello stesso settore. Era lui che impartiva le direttive strategiche ai sodali dell’organizzazione che controllava il comparto rifiuti.

Ordinato anche il fermo di Paolo Rosario De Stefano. E’ stato anch’egli latitante per quattro anni, fino a quando venne catturato nel 2009 dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria. L’accusa che oggi gli contesta la Dda è di essere un coordinatore della cosca De Stefano, in posizione subordinata rispetto allo zio Orazio, di gestire gli aspetti operativi delle attività di infiltrazione della cosca nel settore della raccolta rifiuti; di tenere direttamente i rapporti con le parti offese, tra i quali il direttore operativo della società partecipata Fata Morgana S.p.a., di avanzare richieste estorsive; di riscuoterne le somme, nonché di impartire disposizioni agli altri affiliati al fine di porre in essere azioni correlate alla consumazione delle attività estorsive. Gli altri fermi hanno colpito: Paolo Caponera, 38 anni di Reggio Calabria; Giuseppe Praticò, 52 anni, di Reggio Calabria e Andrea Saraceno, 66 anni di Reggio Calabria.