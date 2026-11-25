Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, il Capo della Procura reggina, Giuseppe Borrelli, non si è limitato al resoconto dell'operatività dell'imponente operazione antimafia scattata all'alba con l'esecuzione di 33 ordinanze di custodia cautelare. L'inchiesta, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina e condotta sul campo dal Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) con il supporto dei Comandi Provinciali e dello Squadrone Cacciatori "Calabria", ha disarticolato una complessa alleanza tra cosche del mandamento jonico, tirrenico e del centro della 'ndrangheta, ma Borrelli, più che le singole fattispecie di reati, si è concentrato sul contorno, offrendo un'articolata riflessione sulla metamorfosi strutturale della criminalità organizzata calabrese, sul peso economico del narcotraffico e sui nodi giuridico-tecnici delle intercettazioni criptate.

L'evoluzione della 'Ndrangheta: «L'area grigia ora è espressa direttamente dalle cosche»

Il pilastro economico dell'organizzazione risiede naturalmente nel traffico internazionale di stupefacenti, gestito attraverso canali diretti di approvvigionamento dal Sud America e hub d'ingresso europei come il porto di Rotterdam. Il Procuratore Borrelli ha evidenziato il divario abissale tra la redditività della cocaina ad altissima purezza e i proventi dei reati tradizionali: «I profitti che vengono assicurati da questi traffici di cocaina sono enormi. Si parlava di cocaina che veniva ritenuta di scadente qualità perché era pura al 76%, mentre invece si discuteva di cocaina pura al 96%. Mille chili di cocaina pura al 96% che vengono importati dal Sud America assicurano dei guadagni che sono esponenziali rispetto praticamente a qualunque piano sistematico di estorsioni che possa essere realizzato all'interno di un quartiere cittadino o nel paese della Locride o della Tirrenica. Diventano bazzecole questi guadagni di 200 mila euro o un milione in lavori pubblici, che peraltro espongono a rischi decisamente superiori».

Questo enorme flusso di denaro ha spinto le cosche a riorientare prioritariamente le proprie risorse operative, spostando il baricentro dalle estorsioni territoriali ai grandi circuiti del narcotraffico globale.

L'indagine, ha spiegato il Procuratore, evidenzia come i modelli d'analisi tradizionali stiano diventando insufficienti per comprendere appieno la dinamicità delle mafie contemporanee. Secondo Borrelli, la visione della 'ndrangheta legata esclusivamente alla pressione estorsiva o al controllo fisico dei cantieri edili appare ormai superata: «Dovremmo cercare di spostare la nostra attenzione investigativa dal movimento dei singoli carichi alla ricostruzione delle varie componenti dell'organizzazione in quanto tale, anche per cercare di comprendere quali sono le nuove forme attraverso le quali si manifesta la mafiosità di queste organizzazioni criminali. Forme che sono sicuramente nuove, perché continuare a ipotizzare la possibilità di individuare come mafioso un gruppo criminale perché è dedito ad estorsioni o ai cantieri pubblici è una visione che dobbiamo probabilmente ritenere superata».

Un passaggio centrale dell'intervento ha riguardato la profonda mutazione nei rapporti tra criminalità e tessuto economico-imprenditoriale, laddove la classica «area grigia» di collusione si sta trasformando in espressione diretta delle cosche: «Quello su cui dovremmo lavorare è analizzare con accuratezza tutto quel circuito economico e di interessi che si muove attorno a questo denaro. Perché la mia sensazione è che quel ceto che prima veniva considerato come area grigia collusa, oggi venga espresso direttamente, quantomeno in parte, dalle cosche stesse».

Il nodo SkyECC e l'allarme sulle intercettazioni criptate

Le risultanze investigative scaturiscono in prima battuta dall'analisi delle comunicazioni scambiate tra il 2020 e il 2021 sulla piattaforma criptata SkyECC, prima del sequestro del server centralizzato. Gli inquirenti sono riusciti ad associare con certezza i nickname utilizzati sui criptofonini agli indagati attraverso un capillare incrocio tra immagini, documenti e attività di riscontro sul terreno.

Dalle conversazioni è emersa una struttura comunicativa a doppio livello: un canale accessibile alla base associativa per le comunicazioni ordinarie e una rete strettamente riservata ai vertici apicali per la gestione degli affari più delicati.

Il Procuratore si è soffermato sui complessi aspetti tecnici e normativi legati all'impiego dei dati criptati in sede giudiziaria: «La decriptazione di questa massa enorme di conversazioni è stata possibile attraverso un algoritmo che però è stato qualificato dalla Francia come segreto militare, quindi inutilizzabile. La Cassazione ne ha consentito l'utilizzazione per una serie di motivazioni complesse. Il punto fondamentale è che la normativa va verso una complicazione dell'acquisizione della messaggistica».

Da qui il chiaro messaggio rivolto al legislatore per adeguare i poteri di indagine alle nuove sfide tecnologiche: «A fianco alla creazione di un meccanismo di garanzie ad evitare l'acquisizione della messaggistica alle sole conversazioni rilevanti, dovrebbe muoversi anche una normazione finalizzata ad attribuire agli organi inquirenti degli strumenti tecnici, perché altrimenti se non ci danno questi strumenti tecnici di qui a qualche anno noi saremo impossibilitati a intercettare le comunicazioni e i nostri mercati saranno veramente inondati».

Il Procuratore ha inoltre precisato che la Procura ha affiancato alle chat storiche un nuovo ciclo di indagini tecniche tradizionali, accertando viaggi all'estero e contatti continuativi che hanno dimostrato la perdurante attualità delle esigenze cautelari.