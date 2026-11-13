Il Tribunale di Crotone ha inflitto a Pietro Greco una pena di un anno, nove mesi e dieci giorni. I legali contestano la ricostruzione dell'accusa

Il Tribunale di Crotone, riunito in composizione collegiale e presieduto dal giudice Alfonso Scibona, ha condannato Pietro Greco, primo cittadino di Umbriatico, per il reato di peculato. La pena stabilita è di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ai fini della decisione sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante speciale prevista per i fatti di minore gravità. I giudici hanno inoltre disposto l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per cinque anni. La sospensione condizionale della pena è stata concessa a condizione del versamento di una riparazione pecuniaria di 4.500 euro in favore del Comune di Umbriatico.

Il rigetto della sospensione immediata

La richiesta della Procura di applicare la sospensione immediata è stata rigettata. Per questo motivo Greco resta in carica fino a quando la sentenza non diventerà definitiva, salvo l’eventuale adesione alle condizioni stabilite o un diverso esito del giudizio d’appello. La decisione del collegio consente quindi all’amministratore di continuare a svolgere il ruolo di sindaco, che avrebbe dovuto lasciare in caso di sospensione immediata.

La vicenda giudiziaria riguarda l’utilizzo di una Fiat Panda di proprietà comunale e del relativo carburante nel periodo compreso tra gennaio e l’estate del 2023. Secondo la contestazione dell’accusa, il veicolo sarebbe stato impiegato con frequenza quotidiana e sistematica per esigenze personali, estranee alle finalità istituzionali dell’ente.

Le contestazioni sull’uso dell’auto

Gli elementi investigativi si sono basati in larga parte sui dati del tracciamento satellitare installato a bordo della vettura e sulle annotazioni raccolte durante i servizi di osservazione e pedinamento. La Procura ha sostenuto che l’automobile fosse stata sottratta in modo stabile alla disponibilità pubblica, indicando tra gli elementi ritenuti rilevanti le soste presso esercizi commerciali, gli spostamenti verso studi legali situati in altri comuni e i frequenti parcheggi notturni nei pressi dell’abitazione dell’amministratore.

Nel corso del dibattimento, gli avvocati Domenico e Francesco Sirianni hanno chiesto l’assoluzione per insussistenza del fatto. La difesa ha contestato l’ipotesi di un possesso esclusivo e privatistico del mezzo, sostenendo che la vettura fosse utilizzata in modo promiscuo da dipendenti, amministratori e tecnici comunali.

Secondo i legali, questa prassi sarebbe stata legata alle ridotte dimensioni del municipio, all’assenza di un regolamento interno e alla mancanza di un’autorimessa. Gli spostamenti registrati dal navigatore e i parcheggi notturni sono stati ricondotti dalla difesa a esigenze di servizio: i rientri tardivi da missioni presso gli uffici della Regione o della Provincia avrebbero reso necessario lasciare temporaneamente l’auto presso l’abitazione del conducente, in attesa che venisse recuperata da altri dipendenti.

La difesa ha inoltre fornito una diversa interpretazione delle soste a Cirò Marina, sostenendo, sulla base delle testimonianze raccolte, che quei viaggi fossero collegati a incontri professionali prolungati con il legale incaricato di seguire un delicato contenzioso civile per conto del Comune. I difensori hanno infine osservato che i soli dati di localizzazione indicavano la posizione della vettura, senza dimostrare con certezza chi fosse alla guida.