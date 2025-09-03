L’obiettivo è verificare la dinamica del crollo ed accertare eventuali responsabilità. Nella stessa area erano in corso lavori di scavo per la realizzazione delle fondamenta di un altro edificio

La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un'inchiesta per fare luce sul crollo ieri, nel quartiere Sambiase, della parete laterale di un edificio di quattro piani. Nel crollo non ci sono stati né vittime, né feriti. Le famiglie che abitavano nell'edifico sono state sgombrate ed il palazzo é stato dichiarato inagibile.

L'inchiesta della Procura è finalizzata a verificare la dinamica del crollo ed accertare eventuali responsabilità. Le indagini sono state delegate al commissariato di polizia, coadiuvato dalla polizia municipale.

Un elemento che viene preso in considerazione nelle indagini è che nella stessa area in cui è avvenuto il crollo erano in corso lavori di scavo per la realizzazione delle fondamenta di un altro edificio.