La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un'inchiesta per fare luce sul crollo ieri, nel quartiere Sambiase, della parete laterale di un edificio di quattro piani. Nel crollo non ci sono stati né vittime, né feriti. Le famiglie che abitavano nell'edifico sono state sgombrate ed il palazzo é stato dichiarato inagibile.

Cronaca

Crollo a Lamezia, il drammatico racconto: «Ho pensato che mio padre fosse sotto le macerie. Poi ho visto il suo braccio tra il fumo»

Alessia Truzzolillo
Crollo a Lamezia, il drammatico racconto: «Ho pensato che mio padre fosse sotto le macerie. Poi ho visto il suo braccio tra il fumo»

L'inchiesta della Procura è finalizzata a verificare la dinamica del crollo ed accertare eventuali responsabilità. Le indagini sono state delegate al commissariato di polizia, coadiuvato dalla polizia municipale.

Un elemento che viene preso in considerazione nelle indagini è che nella stessa area in cui è avvenuto il crollo erano in corso lavori di scavo per la realizzazione delle fondamenta di un altro edificio.

Cronaca

Crollo a Lamezia, 17enne eroe salva la madre e il fratellino. La paura dei vicini: «Credevamo fosse un terremoto»

Alessia Truzzolillo
Crollo a Lamezia, 17enne eroe salva la madre e il fratellino. La paura dei vicini: «Credevamo fosse un terremoto»