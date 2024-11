Da questa mattina circola in maniera virale sui gruppi social il video dell’uomo che si è dato fuoco dinnanzi alla caserma dei carabinieri di Rende. Ecco perché abbiamo deciso di non rilanciarlo

Spesso ci chiediamo dove inizi il diritto-dovere di cronaca e dove finiscano l’umanità e la pietà, i limiti da non valicare mai per non perderci come giornalisti e come esseri umani. Il video con le immagini terribili dell’uomo che si è dato fuoco a Rende, le urla strazianti, il fuoco vivido sulla carne che brucia, sta circolando da questa mattina in modo morboso sulle chat e sui social.

Potevamo scegliere di pubblicare quelle immagini e avremmo guadagnato centinaia di migliaia di visualizzazioni. Ma avremmo perso noi stessi, ciò che siamo e i motivi che hanno portato ciascuno di noi, per strade diverse, ad abbracciare questo difficile quanto meraviglioso mestiere. Non critichiamo chi ha pubblicato quelle immagini. Noi siamo orgogliosi di non averlo fatto.



La Redazione di LaC News24