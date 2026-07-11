La prossima edizione della Varia di Palmi si terrà domenica 29 agosto 2027. La data, legata alla naturale cadenza dell’evento nell’ultima domenica di agosto, è stata individuata dall’Amministrazione comunale al termine di una verifica complessiva sullo stato organizzativo, amministrativo ed economico dell’evento, avviata dopo l’insediamento della nuova Giunta e del Consiglio Comunale a seguito alle elezioni amministrative di maggio.

Nelle intenzioni dell’Ente, la decisione non rappresenta un rinvio rispetto all’edizione 2026, ma segna l’avvio di un percorso più strutturato, capace di assicurare alla manifestazione il livello organizzativo, culturale e promozionale che merita. In quest’ottica, l’Amministrazione comunale intende intraprendere sin da subito un percorso condiviso per dare finalmente alla Festa una calendarizzazione stabile.

La Varia, patrimonio immateriale riconosciuto dall’UNESCO inserito nella Rete delle Grandi Macchine a Spalla, è molto più di una semplice manifestazione: è memoria, fede e identità collettiva. Per questo, sottolinea il Sindaco Giovanni Calabria, la preparazione della prossima edizione richiede tempo, responsabilità e una visione di ampio respiro.

In questo quadro si inserisce anche la riorganizzazione istituzionale della Fondazione Varia di Palmi ETS. Con Decreto Sindacale n. 143 dell’11 luglio 2026, il Sindaco ha disposto la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che l’Amministrazione tutta ringrazia per quanto fatto finora. È un atto che accompagna il naturale avvicendamento amministrativo e che consente di ricostruire un assetto di governance coerente con la nuova visione programmatica: una visione che mette al centro la stabilità, la pianificazione e la responsabilità.

Al contempo, sono state avviate le prime interlocuzioni con le comunità festive, le associazioni, gli ‘mbuttaturi e i riferimenti UNESCO e, nell’arco della prossima settimana, tutte le categorie cittadine saranno interessate a collaborare con l’Ente nella ricerca di soluzioni adeguate in vista dell’evento programmato per il 2027. Il tempo a disposizione sarà utilizzato per coinvolgere tutte le energie della città, rafforzare la collaborazione con la Fondazione Varia di Palmi, programmare gli interventi necessari; ma anche intercettare adeguate risorse e costruire una promozione adeguata. Uno dei principali obiettivi è quello di consentire anche agli operatori economici, turistici e commerciali di organizzarsi con largo anticipo.

Palazzo San Nicola si dice consapevole dell’attesa che si era creata intorno alla possibile edizione 2026 e del sentimento dei cittadini, così come delle aspettative delle attività economiche.

«Proprio verso di loro - afferma Calabria - abbiamo un dovere ancora maggiore: non possiamo limitarci ad annunciare un evento, ma dobbiamo e vogliamo creare le condizioni affinché la Varia rappresenti davvero una grande occasione per Palmi».

La prospettiva politica e amministrativa è chiara: la calendarizzazione dell’evento e l’individuazione di una sua cadenza programmata è una promessa alla città; la promessa di una Varia che non sarà figlia dell’improvvisazione, ma della programmazione; non delle contingenze, ma della visione; non delle scelte del momento, ma della cura che Palmi merita.

L’obiettivo dell’Amministrazione Calabria è quello di riaffermare i principi fondanti della Festa, quali il valore religioso e il senso comunitario, riprendendo il dialogo con la Chiesa e con tutta la popolazione.

Partirà da subito, pertanto, una macchina organizzativa che richiederà coesione, cura attenta dei dettagli, coinvolgimento popolare e, più di tutto, una visione capace di guardare non solo al giorno della “scasata”, ma anche all’immagine che Palmi intende trasmettere al mondo attraverso la Varia.

Si apre con queste prospettive, dunque, il cammino verso l’edizione 2027 dei festeggiamenti in onore della Madonna della Sacra Lettera e della Varia di Palmi. Un cammino che, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, dovrà appartenere a tutti.

«La Varia - continua Calabria - appartiene alla città di Palmi. Dovrà essere terreno di unione, un luogo simbolico in cui i cittadini si stringono intorno alla loro comunità».

Il proposito è quello di arrivare al 29 agosto 2027 con una città pronta, accogliente e protagonista di una Festa capace di onorare la propria storia e, allo stesso tempo, guardare al futuro.