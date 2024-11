Dopo un furto commesso in una casa di Platania, nel catanzarese, scoperto da un vicino di casa della vittima, mentre caricava la refurtiva nel bagagliaio dell'auto, si è dileguato a bordo della propria auto, finendo però la sua lunga corsa nella rete dei carabinieri. L'uomo, B.L. di 54 anni, di Cosenza, è stato arrestato.

La chiamata al 112 ed il blocco allo svincolo autostradale

Il testimone del furto è riuscito ad annotare il numero di targa del malvivente e a dare l'allarme ai carabinieri con una telefonata al 112. I militari hanno allora predisposto un vasto servizio di controllo, setacciando ogni possibile via di fuga in direzione nord. Poco dopo le 13, allo svincolo autostradale di Cosenza, una pattuglia notava l'arrivo del fuggitivo e ne bloccava la corsa. La perquisizione del veicolo ha consentito di recuperare il provento del furto, restituito al legittimo proprietario. L'uomo invece è stato condotto in carcere.