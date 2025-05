Il ragazzo è detenuto in attesa di convalida. La vittima, colpita nella zona posteriore destra del torace e al fianco destro, è in rianimazione. Molti i risvolti da chiarire

È stato fermato con l’accusa di tentato omicidio A. V., un giovane di 21 anni di Lamezia Terme che ieri sera ha accoltellato con un coltello da cucina con lama da 30 centimetri – con due violenti fendenti nella zona posteriore destra del torace e al fianco destro – un uomo per futili motivi legati al parcheggio che la vittima aveva fatto nel zona in cui l’indagato abita.

Dopo i primi due colpi A.V. avrebbe cercato di scagliarsi ancora contro la vittima non riuscendo però a colpirlo, anche grazie all’intervento di altre persone che lo avrebbero bloccato e allontanato per due volte. La situazione, da quanto si apprende, nasconde però risvolti ancora da svelare riguardo ai ruoli di vittima e aggressore.

L’aggredito ha dovuto subire un intervento chirurgico d’urgenza ed è stato trasportato all’ospedale Pugliese Ciaccio dove si trova ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Lamezia Terme coordinati dal pm Gualberto Buccarelli.

A.V. si trova ora detenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia in attesa dell’udienza di convalida, prevista per domani, dove sarà accompagnato dagli avvocati Domenico Villella e Paolo Mascaro.