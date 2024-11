Un forte boato ha scosso la notte di Lamezia. Il distaccamento lametino della squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro è impegnata a domare le fiamme causate dallo scoppio di un ordigno in prossimità di un locale in Via Roberta Lanzino adibito a circolo ricreativo. Dai primi rilievi emerge che si tratterebbe di un ordigno rudimentale posizionato dinnazi al portoncino di ingresso, rimasto danneggiato.