L'incidente si è verificato tre chilometri prima dello svincolo di Lamezia Terme. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia

Un'autovettura è stata avvolta dalle fiamme mentre era in transito sull'autostrada A2 al chilometro 322 nord, circa tre chilometri prima dello svincolo di Lamezia Terme. A seguito di numerose segnalazioni di automobilisti sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia stradale. La vettura fortunatamente si trova sulla corsia di emergenza per cui non si registrano disagi alla circolazione.

Luana Costa