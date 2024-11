«Prendiamo atto della volontà della struttura commissariale di aprire, insieme all’Asp di Catanzaro, al Comune e alla rappresentanza parlamentare del territorio, uno specifico confronto sui servizi sanitari di Lamezia Terme, in primo luogo sul futuro dell’ospedale cittadino. Ci auguriamo che all’annunciato Tavolo tecnico e istituzionale, previsto nei prossimi giorni, si gettino le basi del rilancio e del potenziamento effettivo dell’offerta sanitaria per i cittadini e il comprensorio lametini». Lo afferma, in una nota, il deputato M5s Giuseppe D’Ippolito, al termine di un incontro con i commissari alla sanità calabrese Saverio Cotticelli e Maria Crocco, cui ha partecipato anche il deputato leghista Domenico Furgiuele.

«Con il collega Furgiuele abbiamo deciso – prosegue il parlamentare del Movimento 5 Stelle – di lavorare insieme a favore della sanità del Lametino, senza pregiudizi e resistenze, nel solo interesse della comunità locale. Abbiamo appreso che del Centro di Neurogenetica, che si vuole trasformare in Irccs, si sta occupando l’assessore regionale alla Ricerca, Sandra Savaglio, con cui intendiamo dialogare al fine di mantenere la struttura a Lamezia Terme, che deve avere, potenziato, questo importante presidio per i pazienti affetti da malattie neurodegenerative».

«Sui bambini che necessitano di assistenza neuropsichiatrica, abbiamo avuto rassicurazione – continua l’esponente M5S – che sono in corso gli interventi per garantire loro la continuità delle terapie. Più problematica sembra essere, invece, la questione delle assunzioni indispensabili al funzionamento di tutti i reparti dell’ospedale di Lamezia e di Soveria Mannelli. In proposito continueremo nella battaglia per sbloccare e ampliare le assunzioni del personale sanitario, soprattutto per l’emergenza-urgenza».

«Lanciamo un appello – conclude D’Ippolito – a tutta la politica di Lamezia Terme, affinché – conclude D’Ippolito – sulle priorità della sanità locale ci sia piena convergenza e collaborazione, anche con la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli».