I controlli della Guardia di Finanza si sono estesi al domicilio dove è stato trovato un bilancino di precisione

Finanzieri del gruppo di Lamezia Terme, coadiuvati dalle unità cinofile del reparto, hanno tratto in arresto, in prossimità di istituti scolastici della città della piana, uno spacciatore di marijuana. Si tratta di Antonio Fodaro, 20 anni di Girifalco.

In particolare, nell’ambito dell'intensificazione dei servizi di prevenzione e repressione del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, una pattuglia di baschi verdi fermava e controllava un giovane, che veniva trovato in possesso di sei grammi di presunta sostanza stupefacente del tipo marijuana e un “grinder”, per predisporre la droga al consumo.

A seguito di perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio delle unità cinofile, venivano anche rinvenuti ulteriori 176,9 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino di precisione e 17 semi di cannabis. Tali elementi, unitamente ad altri riscontri probatori, confermavano ai militari che il giovane non si limitasse a consumare personalmente la marijuana ma la cedesse agli studenti lametini.

Le Fiamme gialle hanno quindi immediatamente sottoposto a sequestro la sostanza stupefacente e tratto in arresto il responsabile, atti condivisi e convalidati da questa Procura e dal Tribunale lametino.

l.c.