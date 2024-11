Il 45enne reggino è stato deferito per aver violato le norme sanitarie e per aver fornito false dichiarazioni alle pubbliche autorità

Nei giorni scorsi gli uomini della Polizia di Frontiera aerea dell’Aeroporto di Lamezia Terme hanno deferito all’Autorità Giudiziaria A.S., medico di 45 anni originario del reggino e residente a Milano, per aver violato le norme sanitarie in materia di Covid-19 e per aver fornito false dichiarazioni alle pubbliche autorità.

Nel pomeriggio del 27 aprile scorso, A.S. era risultato positivo al tampone molecolare a cui si era sottoposto a Reggio Calabria, ma all’Unità di crisi, che lo aveva contattato per informarlo e raccomandargli di sottoporsi a quarantena obbligatoria, aveva dichiarato di trovarsi già a Milano ove era giunto con un volo Ryanair preso in giornata. Pertanto, veniva contattata la compagnia aerea e la Polaria dell’aeroporto di Lamezia Terme.

Giunti sul posto, i poliziotti individuavano e controllavano il medico, nella sala delle partenze nazionali, impedendogli di imbarcarsi sul volo e diffidandolo a recarsi presso il proprio domicilio, in provincia di Reggio Calabria, ove osservare la quarantena sanitaria obbligatoria.

Lo stesso è stato, altresì, deferito alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme per aver fornito false dichiarazioni alle autorità dell’Unità di Crisi Covid di Reggio Calabria e per aver tentato di imbarcarsi su un volo, nonostante fosse a conoscenza della sua positività al Covid-19, col rischio di diffondere il contagio sia nell’aeroporto che a bordo dell’aeromobile,