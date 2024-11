A monitorare la città la Polizia Locale che d’ora in poi effettuerà anche controlli dall’alto con la squadra piloti. Quattro in tutto le persone sanzionate

Intenti a sedere sulle panchine o a passeggiare in due parchi cittadini. Sono quattro le persone multate dalla squadra piloti a.p.r. (operazioni non critiche) della Polizia Locale di Lamezia Terme nei parchi Pappino Impastato e Felice Mastroianni per violazione dell’ordinanza emessa dal sindaco di Lamezia Terme.

Da ora in poi la Polizia potrà infatti avvalersi di un drone per il controllo e il monitoraggio dei parchi e delle aree verdi cittadine. Dopo il via libera dell'Enac, Ente Nazionale Aviazione Civile, e sotto il coordinamento della Prefettura di Catanzaro, grazie al controllo dall'alto è stato possibile pianificare dei servizi mirati per la localizzazione di persone all'interno dei parchi cittadini che, nonostante l'emergenza in atto che impone di uscire solo per ragioni di urgenza, continuano ad utilizzare le aree verdi.



Intollerabili, sottolinea una nota della Polizia Locale guidata dal vice comandante Aldo Rubino, le motivazioni addotte: " ho portato il cane a fare i bisogni", spostandosi dal lontano Corso Nicotera, nel parco Felice Mastroianni. Oppure: "giravo intorno al parco per fare attività fisica, non mi posso permettere di ingrassare".



Per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli, domani e nei giorni successivi, oltre all'impiego delle ordinarie pattuglie dedicate alla verifica del rispetto delle misure Covid-19 negli spostamenti in città , si continuerà nel monitoraggio dall'alto di parchi e aree verdi da parte della squadra di piloti a.p.r. della Polizia Locale lametina.