I finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme hanno proceduto alla confisca definitiva di beni immobili riconducibili a soggetti attigui alle consorterie criminali locali, gravati da numerosi precedenti penali e dediti alla commissione di plurimi reati in forma associativa. La richiesta è partita della Procura Generale di Catanzaro, in esecuzione a specifica sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro. Le persone coinvolte sono Concetto Trovato, Antonio Salatino, Sergio Ugo Roberto Greco, tutti coinvolti nell'inchiesta Sisifo.

Le complesse indagini avviate, oltre a dimostrare la pericolosità sociale dei proposti, avevano permesso di ricostruire il percorso criminale degli stessi sia con riguardo alle condotte per le quali è intervenuta condanna definitiva per i reati di usura ed estorsione sia riguardo ad altre condotte criminali truffaldine attraverso le quali i proposti avevano accumulato un ingente patrimonio immobiliare schermato dietro la fittizia intestazione a soggetti terzi, anch’essi colpiti da misura ablativa.

In particolare, attraverso specifici e meticolosi accertamenti sul conto dei nominati è stato possibile ricostruire il profilo economico - patrimoniale dei vari soggetti coinvolti direttamente o per interposta persona nelle varie acquisizioni di beni immobili risultate prive di giustificazioni e la conseguente rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati e patrimonio nella loro disponibilità, ha consentito di pervenire al sequestro e alla successiva confisca definitiva di immobili per un valore stimato di oltre un milione di euro.

Nel complesso i finanzieri Lamezia Terme hanno proceduto all’espropriazione definitiva a favore dello Stato di sei abitazioni di pregio, un locale a destinazione commerciale e due appezzamenti di terreno situati in diversi comuni delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.