«L’amministrazione comunale e l’intera Città di Lamezia Terme si stringono attorno all’assessore Mimmo Gianturco, vittima di aggressione da parte di due persone nella sede del Comune», dichiara il sindaco Mario Murone a nome della Città e dell’esecutivo.

«È emblematico e doloroso – prosegue il sindaco – che un episodio di tale violenza si sia consumato proprio nella Giornata della Gentilezza, una ricorrenza che dovrebbe richiamare tutti noi ai valori del rispetto reciproco, del dialogo e della convivenza civile. L’assessore Gianturco è impegnato nel settore del welfare e del sociale, operando a sostegno dei cittadini e del personale dei servizi sociali. In questo contesto, ribadiamo che il rispetto delle regole è un principio fondamentale e imprescindibile per la civile convivenza e per il corretto funzionamento di ogni servizio pubblico».

Il primo cittadino ricorda inoltre i precedenti: «Appena qualche mese fa si era verificato un analogo tentativo di aggressione all’interno della casa comunale ai danni di alcune dipendenti dei servizi sociali. Sebbene si tratti di episodi circoscritti, costituiscono un campanello d’allarme che non può e non deve essere sottovalutato. L’istituzione comunale continuerà a essere un punto fermo per tutti, specialmente per chi opera quotidianamente al servizio della nostra comunità».