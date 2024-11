A trovare le armi i carabinieri durante una perquisizione domiciliare ad un settantenne. L'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di armi comuni da sparo

I carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno tratto in arresto un settantenne lametino per detenzione illegale di armi comuni da sparo. Nel corso di un perquisizione domiciliare, infatti, i militari hanno rinvenuto involucri esterni di ordigni esplosivi come una bomba illuminante mod.59 e una bomba a mano srcm, del tutto inoffensivi.

Nel garage dell’uomo, invece, all’interno di un armadio, è stato rinvenuto un revolver che non risulta registrato e diverso munizionamento. L’uomo è stato tratto in arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, non è stata applicata alcuna misura.