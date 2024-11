A tale scopo il traffico sulla strada statale 107 per la Sila sarà interdetto dalle ore 23 di questa sera fino alle ore 5 di domani

L'Anas ha programmato la chiusura della strada statale 107 per la Sila, per monitorare la stabilità del viadotto del Cannavino. Il traffico sarà interdetto dalle ore 23 di questa sera fino alle ore 5 di domani. I veicoli provenienti da Cosenza e diretti a Celico e a Crotone dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Cosenza e proseguire in direzione Casole Bruzio e Spezzano Piccolo con innesto sulla statale 107 al km 45,450. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Crotone. Il personale Anas che stazionerà in prossimità delle interruzioni, sospenderà le operazioni di monitoraggio per garantire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso.