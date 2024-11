Celebrato anche a Cosenza, questa mattina, il 242° anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, le cui origini risalgono al lontano 1774, anno di fondazione del Corpo come Legione Truppe Leggere.

All’interno della caserma “Domenico Fazio” di viale Sergio Cosmai, hanno preso parte alla cerimonia, improntata alla sobrietà ma non per questo meno sentita e partecipata, i Comandanti di tutti i Reparti del Corpo operanti nella Provincia ed una nutrita rappresentanza di finanzieri in servizio a Cosenza. Particolarmente gradita è stata la presenza alla cerimonia degli appartenenti all’Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia, memoria storica e testimoni della tradizione e dei valori che da sempre informano lo spirito di ciascun militare. È stata, quindi, data lettura del messaggio augurale formulato per l’occasione dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale del Corpo, Gen. C.A. Giorgio Toschi, rivolto a tutte le Fiamme Gialle d’Italia.

Il Comandante Provinciale di Cosenza, il colonnello Marco Grazioli, ha quindi evidenziato l’elevato valore simbolico dell’evento ed ha inteso ringraziare tutti i militari dipendenti per il fattivo contributo fornito, esortandoli a proseguire nel lavoro quotidiano con determinazione, impegno e dedizione, per contribuire ad assicurare le migliori condizioni di piena legalità economico – finanziaria. L’impegno della Guardia di Finanza nella lotta a tutti i fenomeni di criminalità economico - finanziaria che pregiudicano l’equità dei rapporti sociali, è orientata all'obiettivo di garantire il benessere dei cittadini onesti del Paese.