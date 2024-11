Nell’ambito delle attività propedeutiche all’avvio dei lavori di ammodernamento della galleria Sansinato di Catanzaro, si è tenuta, in Prefettura, una riunione del comitato operativo per la viabilità, cui hanno preso parte i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, dell’amministrazione provinciale e del Comune di Catanzaro, nonché i referenti di Anas.

Nel corso dell’incontro, Anas ha reso noto il cronoprogramma dei lavori di risanamento della galleria, descrivendone le fasi e i tempi di realizzazione e sottolineandone l’improcrastinabilità, al fine di restituire l’opera in una condizione di rinnovata sicurezza strutturale e conferire al capoluogo una migliorata visibilità.

In particolare, in coincidenza con l’inizio dei lavori – previsto entro la prima decade di agosto – è stata stabilita la chiusura al traffico della galleria in direzione Catanzaro e l’utilizzo della galleria in direzione Lamezia Terme a doppio senso di circolazione.

Sono stati, altresì, condivisi i percorsi alternativi individuati, ove indirizzare il traffico nel caso di necessità ed è stato illustrato un piano integrato di gestione dei servizi di viabilità e di emergenza, all’uopo definito al fine di arginare tempestivamente eventuali situazioni di criticità. Anas avrà cura di effettuare una capillare campagna di comunicazione, per il tramite dei mezzi di informazione, per sensibilizzare circa l’ottimale impiego dei percorsi alternativi in ingresso e in uscita dalla città.

I lavori sono proseguiti con l’esame e l’approvazione del piano di gestione dell’esodo estivo 2024, predisposto da Anas in vista dell’atteso incremento dei flussi di traffico sulle arterie di competenza e, in particolare, sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, corridoio preferenziale per gli spostamenti nord/sud.

Il documento pianificatorio, elaborato da Anas in stretta collaborazione con la Polizia Stradale, contiene la previsione di percorsi alternativi in corrispondenza delle tratte di elevata sensibilità e ha previsto la pronta attivazione di meccanismi di assistenza all’utenza e il rafforzamento delle postazioni di soccorso meccanico per assicurare una tempestiva risposta volta al superamento di eventuali situazioni di criticità.