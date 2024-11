Accento calabrese marcato, una discussione in dialetto tra due uomini. Uno dei due spiega al suo interlocutore che si farebbe dare 70 anni di carcere per lasciare «tranquilli quei giovanotti». E «quei giovanotti», secondo gli inquirenti, sarebbero i Bonavota. I due uomini parlano in totale libertà, non sapendo naturalmente di essere intercettati.

Sempre lo stesso uomo racconta di quando sarebbe stato in carcere insieme al presunto boss di Sant’Onofrio, mettendo in risalto il carisma del giovane Bonavota e il presunto trattamento di favore che gli sarebbe stato riservato in galera.

«Siamo stati sei mesi con Pasquale Bonavota carcerati a Vibo - spiega Avessimo atteso un altro poco anche una donna ci avrebbero portato là dentro. Cosa volevamo, il profumo? Il profumo…le scarpe? Le scarpe, lo stocco? Lo stocco…la tuta? La tuta…il rasoio? A due lame, a tre lame, come volevamo! Avevamo tutto quello che volevamo».

