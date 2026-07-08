Il professore Vincenzo Maiello e l'avvocata Maria Gattuso: «Il fatto non sussiste. Un’accusa fumosa e platealmente contraria ai fatti è stata spazzata via dalla perentoria statuizione del giudice»
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Il Prof. Vincenzo Maiello e l'Avv. Maria Gattuso esprimono grande soddisfazione per «l'assoluzione dell'ex sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone, accusato di scambio politico elettorale ed assolto oggi dal Tribunale di Reggio Calabria perché il fatto non sussiste.
Un’accusa fumosa e platealmente contraria ai fatti è stata spazzata via dalla perentoria statuizione del Tribunale di Reggio. Alla soddisfazione per il risultato processuale si aggiunge quella di aver restituito alla vita democratica di Scilla un amministratore appassionato e competente».