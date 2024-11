Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria sul progetto per allontanare i figli dei mafiosi dai contesti criminali e offrirgli nuove chance di vita

La responsabilità genitoriale è prevista da sempre nel codice civile. A Reggio Calabria il Tribunale dei minorenni ha deciso finalmente di dare applicazione a questo dovere, togliendo i figli alle famiglie mafiose con il progetto “Liberi di scegliere”.





Il piano ha suscitato numerose polemiche e non sono mancate le accuse rivolte al Tribunale di volere "deportare" i figli dei mafiosi. Oggi però i dati mostrano una controtendenza: sono i padri a chiedere di allontanare i propri figli. Padri che, dalla galera, chiedono di dare loro una nuova opportunità di vita. In apertura del nostro tg, l'intervista a Patrizia Surace, giudice onorario al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e docente all'Unical.