Gli agenti della questura di Cosenza, su delega del tribunale per i minori di Catanzaro, ha notificato un ordine di allontanamento immediato nei confronti di un 45enne, D.B.M., per maltrattamenti commessi nei confronti della compagna convivente. La donna, nel tempo, ha subito numerose percosse, anche di inaudita violenza, riportando lesioni di grave entità.

Spaccato familiare allarmante

Dalle indagini, coordinate dalla procura dei minorenni di Catanzaro, è emerso uno spaccato familiare allarmante. La vittima, infatti, pur non denunciando formalmente il compagno, ha raccontato ripetuti episodi di violenza consumati anche durante lo stato di gravidanza ed alla presenza dei figli. Per questi motivi il tribunale ha emesso il provvedimento restrittivo, intimando all’uomo di non avvicinarsi ai luoghi di residenza dei familiari ed ogni altro luogo abitualmente frequentato dai minori e dalla donna.