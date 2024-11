Una violenta lite a colpi di bastone e con un coltello che poteva finire in tragedia. È quella avvenuta a Petilia Policastro, nel Crotonese, nella notte tra il 28 e il 29 giugno, all'esterno di un edificio resideziale del centro cittadino tra R.S., 53enne, e G.S., 38enne. La violenta lite fortunatamente ha attirato l'attenzione di un carabiniere forestale lì residente, che, nonostante fosse libero dal servizio, li ha bloccati immediatamente chiamando le forze dell'ordine.

La pattuglia, giunta velocemente sul posto, ha ricostruito l’esatta dinamica dell’evento, accertando che poco prima, R.S. aveva colpito con dei fendenti sferrati con un coltello seghettato G.S., il quale l’aveva a sua volta colpito con un bastone in legno.

Dopo aver riportato la calma, sono giunti sul posto anche i sanitari del 118 dell’ospedale civile di Crotone, i quali hanno prestato ai litiganti le dovute cure del caso per le lesioni superficiali da taglio riportate. Dopo essere stati condotti in caserma R.S. è stato arrestato per lesioni personali aggravate, venendo liberato nella mattinata del 29 giugno su disposizione del Pm di turno, mentre G.S. è stato deferito in stato di libertà per il medesimo reato.

Determinante, nella circostanza, è risultato l’intervento del militare libero dal servizio, il quale ha evitato che la contesa degenerasse ulteriormente.