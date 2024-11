Scene di ordinaria follia urbana hanno segnato il pomeriggio di ieri a Corigliano, dove una lite tra due conducenti ha generato sconcerto tra passanti e automobilisti. L'episodio si è verificato nell'area centrale dell'area urbana, quando due uomini, usciti dalle rispettive autovetture, hanno dato vita a un acceso confronto verbale che è presto degenerato in uno scontro fisico. La scazzottata si è consumata in mezzo alla carreggiata, con i due protagonisti che non si sono risparmiati colpi sotto gli occhi increduli di chi si trovava a transitare nella zona. Alcuni testimoni, interpellati successivamente, hanno riferito: «È stato tutto molto rapido. Si sono insultati, poi si sono affrontati a mani nude».

La lite e il traffico in tilt

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la lite tra i due automobilisti. Secondo alcune ipotesi, potrebbe trattarsi di un banale diverbio legato al traffico, ma nessuna conferma è giunta in merito. Dopo essersi affrontati per diversi minuti, i due si sono allontanati in modo sorprendente, rientrando nelle rispettive auto come se nulla fosse accaduto. Nessuna parola, nessun segno di riconciliazione, solo il rumore dei motori che riprendevano la loro corsa. L'episodio, avvenuto in un orario di punta, ha inevitabilmente provocato rallentamenti al traffico.

Indagini in corso

Gli automobilisti in coda hanno assistito impotenti alla scena, mentre altri, in preda all’irritazione, hanno cercato di documentare quanto accadeva con i loro smartphone. A distanza di poche ore, i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano hanno preso in carico il caso. L’episodio è ora oggetto di approfondimenti investigativi, con l’obiettivo di identificare i due uomini coinvolti. Non si esclude che i due automobilisti possano essere chiamati a rispondere di comportamenti contrari al codice della strada e, qualora venissero accertati danni a persone o cose, anche di reati di natura penale.