Momenti di apprensione, ieri sera, sul lungomare di Diamante, dove un uomo è stato avvistato mentre vagava in evidente stato di alterazione con i vestiti sporchi di sangue. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, generando un comprensibile allarme. Sul posto è arrivato anche un amministratore, che ha allertato subito i soccorsi, assicurandosi di avere la situazione sotto controllo fino all’arrivo dell’ambulanza.

La lite con la moglie

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, probabilmente ubriaco, avrebbe avuto poco prima un acceso litigio con la moglie e, al culmine della discussione, avrebbe infranto una bottiglia o un bicchiere di vetro, procurandosi così un taglio al dito. La ferita, dunque, sarebbe auto inflitta.

Episodio preoccupante

Il ferito è stato quindi soccorso sul posto, dove sono intervenuti i sanitari per prestare le prime cure e verificare la gravità della lesione.

Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’episodio ha comunque suscitato forte preoccupazione tra i presenti, che in un primo momento avevano pensato a un agguato in strada. Ipotesi completamente smentita dalle forze dell’ordine.