Nevica in Calabria. A parte la provincia di Catanzaro, sono in corso forti precipitazioni nevose oltre i cinquecento metri in tutto il Cosentino, in particolare sui rilievi collinari della Presila e delle Serre e naturalmente, sull’intero altopiano silano. Nevica anche lungo l’autostrada del Mediterraneo, a Piano Lago.



Si ricorda al riguardo che il transito è consentito, tra gli svincoli di Falerna e Cosenza, solo con catene montate o pneumatici invernali. Lo stesso obbligo vige anche a nord, tra Frascineto e Padula.



La circolazione è rallentata inoltre sulla Statale 107 verso tra Cosenza e Crotone, dove si incontrano i primi fiocchi prima del Ponte del Cannavino, nella zona compresa tra Rovito e Lappano.



Il forte vento trasporta i fiocchi anche sulla città capoluogo. Al momento, proprio a causa del vento, non sono praticabili le piste da sci a Camigliatello, dove la neve continua a cadere copiosa. Nelle prossime ore però le condizioni meteo dovrebbero migliorare. Si preannuncia quindi un Capodanno imbiancato e da tutto esaurito. Discorso analogo anche per Lorica.



Sotto una candida coltre si sono risvegliati numerosi centri, compreso quello di San Giovanni in Fiore. Neve abbondante anche nel Parco Nazionale del Pollino, sia sul versante jonico che su quello tirrenico.



Non si segnalano al momento criticità. Sono al lavoro dalle prime luci dell’alba, i mezzi spargisale dell’Anas e quelli della provincia, operativi sulla viabilità interna.

