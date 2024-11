Il progetto è promosso dal ministero per lo Sport in collaborazione con Sport e salute. Si promuoverà l'educazione motoria, la socialità e la cooperazione

È iniziato a novembre del 2023 il progetto Sport di Tutti-Carceri, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con Sport e Salute, che promuove lo sport come strumento ed opportunità di rieducazione per i detenuti, attraverso il potenziamento dell’attività sportiva negli Istituti Penitenziari e Comunità per minorili.

La Minerva Team Donato, in collaborazione con la Comunità Ministeriale di Catanzaro, diretta da Massimo Martelli, ha già iniziato i lavori promuovendo l'educazione motoria del minore, per il consolidamento di abitudini sane all'interno e all’esterno della stessa comunità. Tra le finalità del progetto, alcuni punti essenziali: favorire la socializzazione e la cooperazione; educare al rispetto delle differenze culturali e religiose; rafforzare le proprie abilità di base, autonomia e autostima; creare rapporti solidali tra i soggetti coinvolti e i minori; ridurre il sedentarismo.

Attraverso anche incontri programmati con il Mental Coach, figura prevista all’interno del progetto, si potrà favorire il benessere psicofisco del minore, per diminuire sintomi depressivi legati alla detenzione o alle vicende processuali che tendono ad isolare, guidando il minore verso valori più sani e più vicini alla società esterna.

Nell’ambito delle attività trattamentali promosse dalle Comunità, rientrano le progettualità relative a tutte le discipline sportive proposte dagli stessi partner: calcio grazie alla collaborazione della FIGC di Catanzaro, diretta da Saverio Mirarchi; attività finalizzata alla salute e al fitness e motoria di base; danza sportiva e sala attrezzi; attività di formazione e tirocinio. L'azione di comunicazione nel complesso, sarà indirizzata al raggiungimento di alcuni obiettivi generali tra cui incentivare la conoscenza e la consapevolezza collettiva del ruolo dello sport all'interno delle Comunità minorili e dei Penitenziari.