Blitz in gran segreto del governatore della Calabria Roberto Occhiuto nella tarda mattinata di oggi all’ospedale di Locri. Il presidente della giunta regionale, accompagnato dal sub commissario Ernesto Esposito e dal commissario dell’Asp di Reggio Gianluigi Scaffidi, ha voluto toccare con mano le criticità della struttura sanitaria di contrada Verga, in un tour che presto farà tappa in altri nosocomi regionali. Sotto la lente di ingrandimento di Occhiuto la situazione dei reparti di emergenza-urgenza (Pronto Soccorso, Utic e Terapia Intensiva).

Presente al briefing anche il sindaco Giovanni Calabrese. «Un segnale importante – ha rimarcato il primo cittadino – a lui ho chiesto la risoluzione dei problemi che conosciamo da danni, su tutti la carenza di personale e l’impiego dei 15 milioni di euro per la ristrutturazione esterna, al fine di garantire una sanità efficiente ai cittadini della Locride». In stand by al momento l’ipotesi di allestire un reparto Covid. «Significherebbe chiudere l’ospedale – ha ammesso Calabrese – Ci sono impedimenti tecnici. Di certo bisogna lavorare anche su quello per evitare di arrivare impreparati ad una eventuale nuova ondata di contagi».