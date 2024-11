Per loro i giudici di Piazza Fortugno hanno disposto l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria

Il tribunale di Locri ha disposto la scarcerazione nei confronti dei fratelli Domenico e Giovanni Camastra di Locri, entrambi coinvolti nell’inchiesta Petrolmafie. I due imprenditori locresi sono sotto processo per una presunta evasione fiscale. Per loro i giudici di Piazza Fortugno hanno disposto l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. A Domenico Camastra, difeso dagli avvocati Eugenio Minniti e Francesco Calabrese, e Giovanni Camastra, assistito dai penalisti Minniti e Polimeni, era già stata annullata dal Riesame l’ordinanza relativa al reato associativo e l’esclusione dell’aggravante mafiosa per gli altri capi di accusa.

L'inchiesta Petrolmafie

L'operazione, secondo l'accusa, aveva svelato un articolato sistema di frode fiscale, realizzata nel settore del commercio di prodotti petroliferi, imperniata su fittizie triangolazioni societarie, finalizzate ad evadere l'Iva e le accise, nonché sull'impiego di false dichiarazioni di intento, istituto che consente di acquistare in regime di non imponibilità.