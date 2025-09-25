Nel gruppo intercettato dalla guardia costiere anche 20 minori. Sale a 16 il numero di approdi sulle coste della Locride negli ultimi quattro mesi
Arrivati al porto di Roccella Ionica 130 migranti di nazionalità mediorientale, soccorsi nella notte al largo mentre si trovavano a bordo di una imbarcazione in difficoltà dai militari della Guardia costiera di Roccella Ionica. Tra i profughi anche 20 minori. 130 migranti, di nazionalità mediorientale, soccorsi nella notte al largo mentre si trovavano a bordo di una imbarcazione in difficoltà dai militari della Guardia costiera di Roccella Ionica. Tra i profughi anche 20 minori.
