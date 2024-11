Paura nella notte durante i festeggiamenti in onore di San Rocco a Gioiosa Jonica, nella Locride, a causa di un incidente. Un giovane di 25 anni di origini straniere è stato colpito dal vagone di una giostra mentre era in funzione, allestita nell’area luna park. Secondo quanto si è appreso si tratta un operatore che lavorava all'interno della struttura, che proprio in quel momento si era abbassato per recuperare qualcosa da terra.

Il ragazzo, che ha perso molto sangue, è stato trasportato in ospedale a Locri. Le sue condizioni tuttavia sono apparse subito preoccupanti. Per questo è stato predisposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Reggio Calabria, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata con un trauma toracico e un trauma cranico. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Roccella Jonica. La struttura è stata posta sotto sequestro.