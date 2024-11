La Guardia di Finanza ha eseguito 16 ordinanze di custodia cautelare. Sequestrati beni per oltre 1 milione di euro

Dalle prime luci dell’alba, la Guardia di Finanza di Reggio Calabria sta eseguendo una imponente operazione che ha consentito di disarticolare un’associazione per delinquere, ramificata sul territorio cittadino, dedita alla produzione e commercializzazione di capi ed accessori di abbigliamento riportanti marchi contraffatti.

Eseguite 16 ordinanze di custodia cautelare, di cui 6 in carcere e 10 agli arresti domiciliari, emesse dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria e 40 perquisizioni locali.

I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione, alterazione e uso di marchi e segni distintivi ovvero di brevetti, all’introduzione nello Stato e conseguente commercio di prodotti con segni falsi; il tutto aggravato dalla commissione sistematica del reato attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate.Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia -, hanno portato a rilevare l’esistenza di un vero e proprio cartello criminale presente ed operante nel territorio di Reggio Calabria, in grado di condizionare il regolare svolgimento delle attività economiche, con particolare riferimento al confezionamento ed alla vendita di oltre 150.000 capi ed accessori di abbigliamento riportanti note griffe contraffatte. Sono complessivamente 40 le persone denunciate.

Il sequestro - Sequestrati oltre 150 mila capi di abbigliamento e accessori contraffatti, 3 immobili, 7 autovetture 18 macchinari industriali, disponibilità finanziaria per un valore complessivo di oltre un milione di euro.

Gli arrestati:

SPATARI GIUSEPPE NATO A REGGIO CAL, 55 ANNI

CAPONE GIOVANNI NATO A FRATTAMAGGIORE (NA) 46 ANNI

LO MACOUNA NATO IN SENEGAL 53 ANNI

GAYE EL HADJI MALICK NATO IN SENEGAL, 45 ANNI

SINGH JASPAL NATO IN INDIA, 35 ANNI

SINGH RAJINDER NATO IN INDIA, 32 ANNI



Ai domiciliari:

KRUTKO GANNA NATA IN UCRAINA, 38 ANNI

SINGH BALIJIT NATO IN INDIA, 28 ANNI

ERANO' STEFANO NATO A REGGIO CAL., 49 ANNI

PERITI DEMETRIO NATO A REGGIO CAL., 49

KHTIBARI FATIHA NATO IN MAROCCO, 30

KADIRI MOHAMMED NATO IN MAROCCO, 30

ALI HASSAN NABIL NATO IN EGITTO, 64

FARHAT ABDELHAMID NATO IN TURCHIA,

SARR MAMADOU MOUSTAPHA NATO IN SENEGAL, 36

SAMBA NDOYE NATO IN SENEGAL, 26