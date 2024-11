«Non è che io sia soddisfatto di tutti questi anni che il Tribunale ha comminato. Noi ci eravamo tenuti sui minimi di legge possibili. Il Tribunale gli ha dato ben di più». Lo ha detto al Giornale radio Rai il Procuratore di Locri, Luigi D'Alessio, in relazione alla condanna dell'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano.

«Le sentenze - ha aggiunto d'Alessio - non si commentano. Bisogna leggere le motivazioni, ma evidentemente la nostra ricostruzione non era così folle. Umanamente mi dispiace per Lucano, ma è stato riconosciuto l'impianto accusatorio». Riguardo le critiche rivolte in passato all'inchiesta su Lucano, il Procuratore di Locri ha detto che «le sentenze e le imputazioni non si fanno con il consenso pubblico che si ha. C'è stata molta superficialità in queste valutazioni che mi sono portato sulle spalle».

