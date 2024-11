Lutto cittadino. È il giorno del dolore a Rossano. Tutta la comunità si è stretta attorno ai familiari e agli amici di Stanislao Acri, di Daria Olivo e del piccolo Pier Emilio, la giovane famiglia distrutta dal terribile incidente di domenica scorsa sull'A1 tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo, nel Frusinate. Gremita la chiesa Maria Madre della Chiesa a Rossano Scalo dove sono in corso i funerali. Presenti autorità civili, politiche e religiose. Tanti anche i semplici cittadini che hanno voluto dare l'ultimo saluto alla giovane coppia e al piccolo.





Per la morte dell'avvocato 35enne e già candidato a sindaco per il M5S nella città rossanese nel 2016, della giovane moglie e del loro piccolo di soli sei mesi, c'è un indagato. L'ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo. Si tratta dell'autista del Van che avrebbe tamponato la Fiat punto sulla quale viaggiava la famiglia di rientro in Calabria dopo aver trascorso alcuni giorni a Roma. Il sospetto è che l'uomo possa essersi distratto con il telefono.