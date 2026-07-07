La vice sindaca di Catanzaro, Giusy Iemma, ha espresso i propri sentimenti di cordoglio e la propria vicinanza al sindaco, Nicola Fiorita, per la scomparsa della suocera, signora Rosalba Viscomi. «A Nicola e alla moglie, Maura Ranieri – afferma Iemma – mi legano un rapporto di sincera stima e un’affettuosa vicinanza che vanno ben oltre la sfera politica e le contingenze a essa collegate. In questi anni ho avuto modo di apprezzarne non solo le qualità umane, ma anche la forza e il valore della famiglia. Mi stringo con profondo e sincero affetto a entrambi, insieme con l’Amministrazione comunale tutta, in questo momento di incommensurabile dolore, esprimendo le più sentite condoglianze a tutti i familiari».



I funerali si terranno domani, alle ore 16, nella Basilica dell’Immacolata.



Alla famiglia Ranieri-Fiorita giungano le condoglianze dell’Editore del Network LaC Domenico Maduli, della Presidenza e della Direzione di Testata e di Rete di LaC News24, che si stringono al dolore dei familiari per la grave perdita.