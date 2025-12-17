Franca Bellamio aveva 89 anni. I funerali si svolgeranno domani a Latina nella Parrocchia San Francesco d’Assisi
È morta Franca Bellamio, 89 anni, mamma del sottosegretario al Lavoro e senatore della Lega Claudio Durigon.
I funerali si terranno domani alle ore 11:30 nella Parrocchia San Francesco d’Assisi, in via dei Cappuccini 36 a Latina.
Alla famiglia di Claudio Durigon il cordoglio e la vicinanza dell’editore del network LaC Domenico Maduli e della direzione editoriale Maria Grazia Falduto.