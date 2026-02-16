Si tratta del troncone con rito abbreviato. A giudizio anche l’ex presidente della Provincia di Vibo e già sindaco di Briatico, Andrea Niglia, gli avvocati Sabatino e Franzoni, l’ex dirigente regionale Anastasi, l’imprenditore Calafati ed esponenti dei clan vibonesi
Fissato dalla terza sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro il processo di secondo grado – troncone dell’abbreviato – del procedimento penale nato dalle operazioni antimafia Maestrale-Carthago, Olimpo e Imperium. Il decreto di citazione a giudizio interessa in totale 77 imputati. Per 35 di loro l’appello è stato presentato dalla Dda di Catanzaro avverso le assoluzioni (totali o parziali) decise in primo grado al termine del giudizio abbreviato dal gup distrettuale Piero Agosteo. In questo caso l’ufficio di Procura – con il procuratore Salvatore Curcio e i pm Annamaria Frustaci, Andrea Buzzelli e Irene Crea – punta alla riforma del verdetto nei confronti di: ANASTASI Pasquale, nato Rizziconi il 13-11-1951 (assolto perché il fatto non sussiste in primo grado nonostante la richiesta di condanna a 6 anni); ANELLO Rocco, ritenuto il boss di Filadelfia, nato il 3-02-1961 (assolto per non aver commesso il fatto in primo grado, con l’accusa che aveva chiesto 9 anni); ANELLO Tommaso, di Filadelfia (fratello di Rocco), nato il 28-05-1964 (assolto in primo grado, chiesti 9 anni); BARBA Vincenzo, alias “Musichiere”, di Vibo Valentia, nato il 14-04-1952 (assolto, chiesti 8 anni); BARTONE Domenico, nato il 22-08-1968, di Mileto (assolto, chiesti 15 anni in primo grado); CALAFATI Vincenzo, nato il 18-01-1972, di Vibo Valentia, imprenditore (condannato in primo grado a 11 anni e 4 mesi, assolto per due capi d’imputazione, con richiesta della Dda a 14 anni); ERRIGO Maria Vittoria, nata il 07-12-1954, di Vibo Valentia, dottoressa dell’Asp (assolta, chiesti 4 anni in primo grado); FACCIOLO Antonio, nato Francavilla Angitola il 7-12-1959 (assolto, chiesti 8 anni in primo grado); FIUMARA Claudio, di Francavilla Angitola, nato il 27-02-1966 (assolto, chiesti 8 anni in primo grado); FRANZONI Giacomo, inteso Gianfranco, avvocato, nato il 27-01-1963, di Briatico (assolto, chiesti 8 anni in primo grado); GALATI Michele, nato 1-11-1980, di Mileto (condannato a 20 anni in primo grado ma assolto da un capo d’imputazione); GALATI Ottavio, nato il 21-01-1968, di Mileto (assolto, chiesti 16 anni in primo grado); GALATI Salvatore Domenico, nato Vibo Valentia il 25-04-1967, domiciliato a Lamezia Terme (assolto, chiesti 4 anni); IL GRANDE Carmine, nato il 19 ottobre 1959, ritenuto il boss di Parghelia (assolto, chiesti 18 anni in primo grado); IL GRANDE Egidio, nato il 02-12-1964, di Parghelia (4 anni e 8 mesi in primo grado, chiesti 14 anni); LA ROSA Francesco, nato il 29-1l-1971, di Tropea, alias “U Bimbu” (condannato a 20 anni, ma assolto da un capo d’imputazione); LUCIANO Alfonso, nato a Filogaso il 25-10-1959 e residente a Pizzo, medico legale (assolto, chiesti 8 anni in primo grado); MANCUSO Antonio, nato il 23-07-1983, di Limbadi (assolto, chiesti 8 anni); MANCUSO Domenico, 9-06-1975, di Limbadi ( condannato a 4 anni e 8 mesi, chiesti 9 anni in primo grado); MANCUSO Francesco, alias “Bandera”, nato a il 05-10-1971, di Nicotera Marina (condannato a 16 anni, chiesti 20 anni in primo grado); MANGONE Giuseppe, di Mileto, nato il 13-02-1955 (assolto, chiesti 8 anni in primo grado); MANTELLA Andrea, nato il 03-12-1972, di Vibo Valentia, collaboratore di giustizia (assolto, chiesti 9 mesi); MERCURIO Paolo, nato a Marcellinara il 23-10-1978 (condannato a 11 anni, ma assolto da un capo d’imputazione); MOLINO Gaetano, nato Limbadi il 15 marzo 1959, domiciliato a Joppolo (assolto, chiesti 8 anni in primo grado); MORELLI Salvatore, alias “l’Americano”, nato il 13-10-1983, di Vibo Valentia (assolto, chiesti 8 anni in primo grado); PALMIERI Salvatore, nato il 19-03-1976, di Mileto (assolto, chiesti 12 anni in primo grado); POLITO Domenico, alias “Ciota”, nato a Desio (MI) il 20-02-1974, di Mileto (ergastolo in primo grado, ma assolto da un capo d’imputazione); PROSTAMO Giuseppe, alias “Ciopane”, nato il 12-04-1985, di San Giovanni di Mileto (assoluzione, chiesti 12 anni in primo grado); PUGLIESE Umberto, nato il 22-09-1985, di Spilinga (prescrizione con esclusione dell’aggravante mafiosa, chiesti 4 anni in primo grado); PUTORTI’ Demetrio, nato il 16-07-1993, di Nicotera Marina (assoluzione, chiesti 8 anni); RAGUSEO Giuseppe, nato in data 08-04-1978, di Nicotera (assoluzione, chiesti 14 anni in primo grado); SABATINO Francesco, nato il 25-3-1979, di Vibo Valentia, avvocato (assoluzione perché il fatto non sussiste, chiesti 8 anni e 9 mesi in primo grado); SURACE Davide, nato il 17-12-1985, di Spilinga (condannato a 13 anni, chiesti 18 anni in primo grado); SURACE Diego, nato il 30-08-1982, di Spilinga (prescrizione con esclusione aggravante mafiosa, chiesti 4 anni in primo grado); VARONE Antonio Massimiliano, alias “U Cagnolu”, nato il 05-05-1975, di Mileto (assoluzione, chiesti 30 anni in primo grado).
Queste invece le pene riportate in primo grado da altri 42 imputati per i quali a proporre appello sono stati i difensori: 13 anni e 4 mesi ACCORINTI Antonino detto “Nino”, di Briatico nato il 15-04-1956; 5 anni e 4 mesi ACCORINTI Antonio detto “Fraguleja”, di Briatico, 8-08-1980, collaboratore di giustizia; un anno e 8 mesi ASCONE Concetta, nata il 25-02-1968, di Limbadi; 7 anni e 8 mesi ASCONE Rocco, nato il 26-06-2000, di Limbadi; un anno e 2 mesi BARBIERI Onofrio, nato il 10-01-1980, di Sant’Onofrio, collaboratore di giustizia; 3 anni e 4 mesi BEVILACQUA Domenico, nato il 15-11-1977, di Reggio Calabria; 16 anni BRUZZESE Michele, nato il 23-06-1982, di Tropea; 3 anni CAREGLIO PAOLO, nato il 13-9-1985, di Briatico; 17 anni CORSO Vincenzo, nato il 01-04-1973, di Mileto; CUPITO’ Alessio Natale, nato il 23-12-1986, residente a Nicotera (appello solo per la confisca delle attività, mentre per l’intestazione fittizia incassa l’assoluzione definitiva); 10 anni e 8 mesi CUPITO’ Domenico, alias “Pignuni” nato il 04-05-1959, di Nicotera (assoluzione definitiva per l’intestazione fittizia); CUPITO’ Francesco, nato il 31-05-1992, di Nicotera (appello solo per la confisca delle attività, mentre per l’intestazione fittizia incassa l’assoluzione definitiva); CUPITO’ Simone, nato il 05-12-1996, residente a Nicotera (appello solo per la confisca delle attività, mentre per l’intestazione fittizia incassa l’assoluzione definitiva); 2 anni DI CAPUA Elisabetta, nata a Cinquefrondi il 22-07-1986, residente a Milano; 14 anni FERRARO Giuseppe, nato il 4-01-1994, di Brattirò, frazione di Drapia; 4 anni e 8 mesi GERMAN Marco, nato il 3-06-1964, di Malta; 4 anni GUERINO Gianluca, nato il 15-01-1986, di Reggio Calabria; 3 anni e 4 mesi GUERINO Massimo, nato il 30-03-1976, di Gioia Tauro; 4 anni IZZO Giovanni, nato a Sant’ Agata de’ Goti (Bn) il 25-11-1968; 20 anni LA ROSA Francesco, nato il 29-1l-1971, di Tropea; 12 anni e 4 mesi anni LA MONICA Ferdinando, nato il 4-10-1956, di Catanzaro; 8 anni LO BIANCO Paolino, nato il 27-06-1963, di Vibo Valentia; un anno e 8 mesi MACCHIAVELLI Gisella, nata il 06-01-1976, residente a Limbadi; 20 anni MANCUSO Diego, nato il 18-02-1953, di Limbadi; 13 anni MANGONE Francesco, nato il 26-06-1980, di Mileto; 2 anni e 4 mesi MARASCO Nicola, nato il 15-12-1999, residente a Limbadi; 20 anni MEGNA Assunto Natale, nato il 18-12-1958, di Nicotera Marina; MEGNA Giuseppe Daniele, nato il 30-04-1992 di Nicotera Marina; 3 anni e 4 mesi MEGNA Pasquale Alessandro, nato il 04-02-1985, di Nicotera, collaboratore di giustizia; 16 anni MEGNA Pasquale, nato il 30-12-1991, di Nicotera; 8 anni MELLUSO Sandro, nato il 16-02-1977, di Briatico; 3 anni e 6 mesi NIGLIA Andrea, nato il 22-07-1976, ex sindaco di Briatico ed ex presidente della Provincia di Vibo; 8 anni e 6 mesi NIGLIA Gregorio, detto “Lollo”, nato in data 8-04-1983, di Briatico; 4 anni ORECCHIO Francesco, di San Calogero il 25-02-1965; 8 anni PANNACE Alberto, nato il 16-03-1983, di San Gregorio d’Ippona; 11 anni e 8 mesi POLITO Domenico Salvatore, nato il 09-10-1964, di Tropea; 3 anni PRENESTI Antonio, detto “Totò”, alias “Yò Yò”, nato il 22-09-1966, di Nicotera; 12 anni PROSTAMO Francesco, alias “U Zorru”, nato in data 08-05-1988, di San Giovanni di Mileto; 13 anni PROSTAMO Giuseppe, alias “Giubba”, nato il 03-11-1989, di San Giovanni di Mileto; 16 anni PROSTAMO Nazzareno, alias “Buttafuco”, nato il 31-05-1961, di San Giovanni di Mileto; 8 anni ROMBOLA’ Francesco, alias “Franco U Pala”, di Mileto, nato il 16-05-1969; 3 anni e 4 mesi TRIPALDI Antonino, nato il 10-07-2000, di Limbadi; 4 anni e 8 mesi VALENTINI Vincenzo, nato il 01-05-1987, di Rosarno; 2 anni e 4 mesi VARONE Santo Vincenzo, nato a Torino il 26-03-1990; 2 anni e 2 mesi MC MANUS William, nato Pietà (Malta) il 16-05-1967, residente a Catania.
L’inizio del processo di secondo grado è stato fissato dalla Corte d’Appello di Catanzaro per il 27 maggio prossimo.