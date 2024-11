A Maida, in contrada Siniscalchi, i carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno tratto in arresto in flagranza un allevatore quarantacinquenne per detenzione abusiva di munizionamento ed arma clandestina.

Nel corso di una perquisizione nella proprietà familiare, l’uomo è stato trovato in possesso di una settantina di cartucce calibro 12 ed un fucile da caccia semiautomatico dello stesso calibro con matricola abrasa, canna e calcio mozzati, nascosti in un fienile.

Condotto in camera di sicurezza è ora a disposizione della competente Autorità Giudiziaria lametina.