L’acqua è riuscita a penetrare nell’edificio danneggiando soffitto e arredi. Nelle scorse ore, per via della neve, crollata la struttura pre triage allestita all’ingresso dell’ospedale

Il maltempo sferza la Calabria. In queste ultime ore disagi si sono registrati anche a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. I forti temporali, infatti, hanno danneggiato il palazzo municipale. La pioggia insistente è riuscita a penetrare nell’edificio, ristrutturato di recente con 5 milioni di euro, causando danni al soffitto e interessando locali e arredi.

Nella giornata di ieri, sempre nella cittadina del Cosentino, la tenda pre triage predisposta all’ingresso dell’ospedale per accogliere i casi sospetti di coronavirus, è crollata sotto il peso della neve. La struttura non ha retto al peso della coltre bianca e si è piegata, costringendo gli addetti ad una frettolosa opera di trasloco delle attrezzature, prima che collassasse completamente.