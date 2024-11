'Intervento immediato da parte del governo'

Il Capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, Renato Brunetta, e i deputati calabresi di Forza Italia, Jole Santelli e Roberto Occhiuto, hanno inviato questa mattina una lettera alla presidente della Camera, Laura Boldrini, per chiedere un'immediata calendarizzazione di un'informativa urgente del governo in merito alla grave e preoccupante ondata di maltempo che ha colpito la Calabria. "La gravita' della situazione in tutta la regione, i danni ingenti, soprattutto nel Reggino, e una doverosa riflessione in merito alle misure di prevenzione idrogeologica, rendono necessario - scrivono - un intervento immediato da parte del governo". "Intendiamo, a nome del gruppo FI-Pdl, Berlusconi presidente, innanzitutto sollecitare un tempestivo intervento" della presidenza della Camera "per calendarizzare immediatamente un'informativa urgente dell'esecutivo in merito alla grave e preoccupante situazione calabrese", concludono.