Un forte maltempo sta interessando la Calabria dalle prime ore di questa mattina. Frane nel vibonese e allagamenti a Catanzaro

Una forte pioggia, accompagnata da nebbia, raffiche di vento e scariche elettriche, sta investendo la Calabria. Nella provincia di Catanzaro, rallentamenti sono segnalati su molte arterie stradali. Lungo la statale 106 acqua e detriti hanno creato disagi, come e' avvenuto anche nella zona di Catanzaro Lido. I Vigili del Fuoco sono, invece, intervenuti nel quartiere Mater Domini di Catanzaro dove e' stato segnalato un muro pericolante a causa delle continue infiltrazioni. Alcuni comuni del Catanzarese hanno preferito chiudere le scuole, in via precauzionale, viste le cattive previsioni meteo per la giornata. Nebbia con problemi per la visibilita' e' segnalata, infine, nei comuni dell'entroterra. Nel Vibonese, il traffico e' provvisoriamente bloccato sulla strada statale 182 'delle Serre Calabre' in corrispondenza del km 31,950, nel territorio comunale di Soriano Calabro in provincia di Vibo Valentia, a causa della presenza sul piano viabile di fango e detriti caduti dalla scarpata per il maltempo.