Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sta partendo per la Calabria dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la regione. Alle 17.30 Borrelli parteciperà ad una riunione operativa in prefettura a Catanzaro per fare il punto della situazione con le autorità locali e i soccorritori.



Una situazione che interessa anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il quale, tramite un tweet, ha dichiarato di seguire «con apprensione l'evolversi degli eventi in Calabria dopo l'ondata di maltempo che ha colpito alcune aree della regione. Sono in contatto costante con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli che si sta recando sul posto per monitorare la situazione».