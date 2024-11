L’asfalto è stato risucchiato all’interno di una voragine. Danni sono stati registrati alle automobile parcheggiate

È crollata su se stessa a causa delle piogge, ma l’ondata di maltempo che sta piegando la Calabria in queste ore non è stata altro che la goccia che ha fatto traboccare il vaso per un tratto di strada della circonvallazione di Girifalco. L’asfalto è stato risucchiato all’interno di una voragine. Danni sono stati registrati alle automobile parcheggiate. Al momento la strada non è percorribile.



Sul posto i Vigili del Fuoco e gli uomini dell’Anas. Il livello dell’asfalto, nonostante l’arteria fosse stata costruita di recente, era sceso da tempo tanto che la cosa era stata segnalata più volte per i dovuti provvedimenti del caso. Al momento un’auto si trova incastrata tra le pieghe dell’asfalto ma non risultano feriti.

Per fare il punto sulla situazione di disagio causata dalle avverse condizioni meteorologiche, è stato convocato per le ore 11.30 un tavolo tecnico. Il sindaco, insieme agli amministratori, al responsabile dell'ufficio tecnico e al Corpo di Polizia Municipale, ha invitato a partecipare i rappresentanti di Prociv, Carabinieri, Vigili del fuoco, Asp, Erg, Società Gas.

