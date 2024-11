Per sicurezza è stato chiuso alla circolazione veicolare il tratto della statale 106 di Bova Marina perché non percorribile

Come previsto dall’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile, un violento temporale ha colpito la Locride creando non pochi disagi.

In particolare a causa dell’allagamento del piano viabile causato dalle intense precipitazioni, è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 106 ‘Jonica’ a Bova Marina (km 48,500) in provincia di Reggio Calabria. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.