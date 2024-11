Violenti nubifragi hanno colpito questa notte la costa tirrenica cosentina. I maggiori danni si contano a Fuscaldo, dove oltre a frane e smottamenti si registra l'esondazione dei torrenti Mercaudo e Maddalena. Un fatto straordinario, spiegano dal Comune, che ben evidenzia l’entità e la corposità delle piogge cadute nelle ultime ore sul comprensorio. «In virtù di quanto accaduto – scrive il sindaco Giacomo Middea – si è rivelata importantissima l’azione di bonifica dell’alveo dei due torrenti: si sarebbero potute verificare conseguenze ben più serie».

Per fortuna non si registrano feriti. Il primo cittadino, già da stanotte in contatto con la sala operativa della Protezione Civile, ha provveduto ad emanare, in via cautelativa, apposita ordinanza di chiusura di tutte le scuole di Fuscaldo. Diverse sono le strade chiuse: via Molino, via Messinette, via Magg. Vaccari (all’altezza della zona Royal Village – depuratore). Dal sindaco l'invito a tutti i cittadini a «usare massima prudenza».