È allarme al comune di Sant’Agata D’Esaro dove si sono registrati ingenti danni causati dal violento nubifragio che da ieri sta interessando la comunità e che hanno causato l’esondazione del fiume. La maggior parte delle strade del territorio comunale sono non percorribili e le squadre di soccorso sono già a lavoro con il Gruppo di Volontariato di Protezione Civile comunale.

Volontari da questa mattina sono sul territorio facendo l’impossibile di fronte a precipitazioni che per intensità non si ricordano. È stata inviata la segnalazione alla Centrale Operativa della Protezione Civile e ci si sta attivando perché sia dichiarato lo stato di calamità naturale.

Il Comune, attraverso un post su fb, invita la popolazione a uscire di casa solo se strettamente necessario e di contattare per le emergenze il numero 098162295.