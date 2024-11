«Stamattina ci sono stati momenti molto brutti nell'hinterland lametino tra Gizzeria e Falerna. Un fortissimo temporale estivo ha provocato in città danni ai tetti delle case, ai gazebo e alle attività commerciali che insistono sul lungomare. Sono danni che possono compromettere la normale attività di alcune imprese commerciali. Per fortuna, mi sono subito informata, nessun problema a persone e questa è la cosa più importante». Lo afferma Amalia Bruni, candidata presidente della Regione per il centrosinistra.

«La mia solidarietà e la mia vicinanza - aggiunge Bruni - a chi ha subito danni. Dobbiamo cercare di migliorare prevenzione per ridurre al massimo i rischi in casi come questi»