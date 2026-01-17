Già diramato un bollettino di allerta gialla per domani. La comunicazione, al solo scopo cautelativo, per chiedere la verifica delle procedure organizzative e operative. Previste precipitazioni intense e forti mareggiate sulla fascia ionica

Il dipartimento di Protezione civile ha inviato questa mattina un messaggio di pre-allerta a tutti i sindaci calabresi, al solo scopo precauzionale, in considerazione del peggioramento delle condizioni climatiche atteso nella notte di lunedì e martedì mattina.

Già per la giornata di domani è stato diramato un bollettino di allerta gialla, unitamente a ciò la Protezione civile regionale ha trasmesso un messaggio di pre-allerta con la richiesta, indirizzata ai Comuni, di verificare le procedure organizzative e operative previste nei piani di protezione civile.

Allo stato si tratta solo di un messaggio cautelativo che non sostituisce il bollettino di allertamento meteo che sarà diramato nei prossimi giorni. In ogni caso, tra la notte di lunedì e martedì mattina è atteso un peggioramento delle condizioni, in particolare sulla fascia ionica calabrese.

Previste intense precipitazioni e forti mareggiate sul litorale ionico reggino, catanzarese e crotonese. Particolare attenzione è rivolta alla presenza di imbarcazioni sulle coste, in considerazione delle forti mareggiate previste.